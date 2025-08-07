Complexo da Pedreira é a região com mais roubos de carga no RJ em 2025
A comunidade foi ocupada pela Polícia Militar após o flagrante de saque a um carregamento de carne bovina
O Complexo da Pedreira é a região que apresentou a maior incidência de roubos de cargas do estado do Rio de Janeiro neste ano. Dos 1.575 casos registrados no primeiro semestre de 2025, 202 ocorreram na comunidade — um aumento de mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado.
A região foi ocupada pela Polícia Militar após policiais não conseguirem conter a população que saqueou parte de um carregamento de carne bovina. Os produtos estavam em uma carreta roubada por criminosos na manhã de quarta-feira (6).
