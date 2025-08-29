Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Confronto entre facções no complexo da Pedreira causa caos na zona norte do Rio

Trocas de tiros resultam em morte de criminoso e interrupção de serviços essenciais na região

Cidade Alerta RJ|Do R7

No complexo da Pedreira, um confronto entre facções rivais deixou um criminoso morto e causou caos na zona norte do Rio. Traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro, acionando a polícia.


Quatro estações do ramal Belford Roxo foram fechadas por mais de três horas após disparos atingirem a rede aérea.



Moradores relatam viver sob tensão, enfrentando falta de luz e gás devido aos tiroteios. "Dois dias estamos sem luz e sem dormir", desabafa um residente, destacando a dificuldade em meio ao conflito.

