Corpo de jovem baleado e morto em Vila Valqueire é enterrado na zona norte do Rio

O corpo de Vitor Conceição Santos Batista, um jovem de 23 anos, foi enterrado no cemitério de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro . Ele foi baleado no bairro de Vila Valqueire, na zona oeste, por Edmar Dias Rodrigues, que possui uma ficha criminal extensa.

Segundo Edmar, ele se sentiu ameaçado por Vitor e disparou, atingindo sua perna. Dois motociclistas pararam para ajudá-lo, tentando estancar o sangramento com um torniquete. Apesar de socorrido, Vitor não resistiu e faleceu no Hospital Getúlio Vargas. Edmar foi capturado na estrada de Madureira e entregou a arma usada no crime aos policiais.

