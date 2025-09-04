Corpo de jovem é encontrado dentro de geladeira em Rio das Ostras (RJ)
Thaíssa Lino, 22 anos, foi encontrada morta pelo padrasto. Ex-companheiro é o principal suspeito e está foragido
O corpo de uma jovem foi encontrado pelo padrasto dentro de uma geladeira numa casa em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O principal suspeito do crime é o companheiro de Taíssa Lino, de 22 anos. Segundo relatos de familiares, os dois tinham um relacionamento conturbado, marcado por um comportamento agressivo do homem.
Segundo o delegado responsável pela investigação, há evidências da ligação do suspeito com o crime. Ele é considerado foragido.
