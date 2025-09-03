Criminosos roubam caminhão e fazem trabalhadores de reféns em Nova Iguaçu

Seis criminosos armados abordaram dois homens e roubaram seu caminhão, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro . Ao perceberem que seriam levados no carro dos bandidos, Anderson e Felipe perderam a esperança de escaparem ilesos. Os trabalhadores foram feitos reféns, com a cabeça coberta, por várias horas durante a madrugada, mas foram liberados na Via Light. Além do caminhão, os criminosos levaram carteiras, dinheiro e celulares das vítimas. A polícia investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos assaltantes. "Tiraram a minha ferramenta de trabalho, o que faço a vida inteira", desabafou Anderson.



