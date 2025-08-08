'Ele estava sofrendo, e a gente também', diz filha sobre a morte de Arlindo Cruz

Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz , falou sobre a morte do pai e destacou que a história e o legado do artista serão eternos. O cantor e compositor faleceu aos 66 anos em um hospital particular na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Segundo ela, nos últimos dias, a equipe médica havia retirado a sedação do pai. A filha de Arlindo Cruz relembrou que foram oito anos de luta devido ao quadro de saúde do sambista após um AVC. "Ele estava sofrendo, e a gente também".

Flora Cruz confirmou que o velório do pai será aberto ao público. No entanto, as informações oficiais ainda serão divulgadas.

