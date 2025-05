Em disputa com TCP, Comando Vermelho assume controle do morro dos Macacos

O Comando Vermelho assumiu o controle do tráfico de drogas do morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio , segundo fontes ouvidas pela RECORD. Nessa quarta-feira (14) a facção já dominava a comunidade entre o túnel Noel Rosa e o morro São João.

A favela era comandada pelo TCP (Terceiro Comando Puro) há mais de 20 anos, sob chefia de Leandro Nunes Botelho, o Scooby. A região tem sido palco de intensos confrontos entre as duas quadrilhas desde o final de 2023.