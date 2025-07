Encontro de Comércio Exterior do Brasil discute novos mercados

O último dia do Encontro de Comércio Exterior do Brasil discutiu temas como a conexão com novos mercados globais e a importância do Rio de Janeiro nesse processo. O evento também premiou empreendedores e instituições. A RECORD Rio marcou presença com os apresentadores Marcus Marinho e Paula Varejão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!