Entregador tem braço amputado após ser baleado no ombro em Duque de Caxias (RJ)

O entregador de farmácia Cauã Francisco Alves da Cruz , de 19 anos, precisou amputar o braço após ter sido baleado no ombro na comunidade do Rasta, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O estado de saúde do rapaz ainda é considerado grave.

Segundo a Polícia Militar, houve uma troca de tiros na região. Mas testemunhas contestam a versão. A Polícia Civil investiga o caso e pediu acesso às imagens das câmeras corporais usadas pelos PMs.