Ex-jogador do Botafogo envolvido em atropelamento é solto após pagar fiança
Uma mulher morreu e outra está internada em estado grave
O ex-jogador do Botafogo Luan Plácido, de 21 anos, que atropelou quatro vítimas, no Rio, foi solto após pagar fiança de R$ 3.000. Luan havia sido detido em flagrante por agredir policiais e danificar uma viatura. Ele vai responder em liberdade
Uma vítima do acidente morreu no hospital e outra está internada em estado grave. Dois homens que também ficaram feridos receberam atendimento e já foram liberados.
O delegado Alan Luxardo, da 42ª DP (Recreio), disse que o comportamento agressivo de Luan é investigado. A polícia suspeita de alguma alteração psicológica. Nenhuma hipótese é descartada.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas