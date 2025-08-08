Ex-jogador do Botafogo envolvido em atropelamento é solto após pagar fiança

O ex-jogador do Botafogo Luan Plácido, de 21 anos, que atropelou quatro vítimas , no Rio, foi solto após pagar fiança de R$ 3.000. Luan havia sido detido em flagrante por agredir policiais e danificar uma viatura. Ele vai responder em liberdade

Uma vítima do acidente morreu no hospital e outra está internada em estado grave. Dois homens que também ficaram feridos receberam atendimento e já foram liberados.

O delegado Alan Luxardo, da 42ª DP (Recreio), disse que o comportamento agressivo de Luan é investigado. A polícia suspeita de alguma alteração psicológica. Nenhuma hipótese é descartada.

