Fábrica clandestina de salgados é fechada na zona norte do Rio

Uma fábrica clandestina de salgados foi fechada em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro , após a denúncia de um cliente que passou mal ao consumir um produto. Fiscais encontraram problemas de higiene e a presença de insetos no estabelecimento. A polícia apreendeu cerca de 600 kg de carne e prendeu o dono e dois cozinheiros.



