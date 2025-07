Falso entregador assalta mulher em vila de Bento Ribeiro, zona norte do Rio

Câmeras de segurança flagraram um assalto na vila da rua Picoí, em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro . Um homem disfarçado de entregador foi autorizado a entrar e atacou uma mulher, exigindo seu celular enquanto a avó da vítima assistia. O interfone da vila não estava funcionando, o que contribuiu para o crime. O assalto foi registrado na delegacia de Marechal Hermes. As imagens devem ajudar na identificação do criminoso.

aqui!