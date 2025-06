Família de jovem morto durante operação policial no Santo Amaro exige investigação séria e justa

Herus Guimarães, de 24 anos, foi baleado e morto em uma festa junina, no morro Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio de Janeiro . O governador Cláudio Castro exonerou os comandantes do BOPE e do COE após a operação que também deixou outras cinco pessoas feridas.

Após seu sepultamento no Cemitério São João Batista, em Botafogo, amigos e familiares protestaram por justiça nas ruas do Catete. Durante a manifestação, um policial civil fora de serviço disparou contra os populares, sendo preso em flagrante. A família clama por uma investigação justa e respostas concretas.

