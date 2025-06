Familiares dizem que pedreiro foi baleado em operação policial enquanto trabalhava no Rio

Familiares disseram que um pedreiro foi baleado numa operação policial enquanto trabalhava em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro , nesta sexta-feira (27). Sidney Godinho Neves está internado sob custódia no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, onde passou por cirurgia e permanece em estado grave. Parentes afirmam que o rapaz é trabalhador e pai de três filhos. Segundo testemunhas, acabou apontado como miliciano "sem provas".



