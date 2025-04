Familiares e amigos se despedem de engenheiro morto em assalto no Rio Comprido

O corpo do engenheiro Patrick Cialon foi cremado nesta quarta-feira (9), após ele ser fatalmente baleado durante uma tentativa de assalto , no bairro do Rio Comprido, zona central do Rio de Janeiro . O crime, ocorrido no último domingo (6), chocou amigos e familiares de Patrick. A polícia civil está analisando imagens de segurança para identificar os criminosos, que ainda não foram presos.

