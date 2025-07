Fãs de diferentes partes do Brasil prestam homenagens a Preta Gil no Theatro Municipal do Rio

Milhares de pessoas compareceram ao velório de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio . Admiradores viajaram de diferentes regiões do estado e do Brasil para prestar homenagens à cantora. "Viajei mais de 13 mil km só pelo carinho, pelo amor à Preta Gil," disse um fã emocionado.

A cerimônia de despedida também reuniu amigos e familiares . Um cortejo seguiu pelas ruas do centro até o Cemitério da Penitência, no Caju, onde ocorreu uma cerimônia de cremação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!