Foragidos por crimes no Piauí e Espírito Santo são presos no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois foragidos da justiça com mandados de prisão de outros estados. Antônio Jarbas Mychel da Cruz, condenado no Piauí por latrocínio e corrupção de menores, foi capturado em Vicente de Carvalho, na zona norte da cidade.

Já Wilson Epifanio de Souza, de 54 anos, foi detido em Copacabana, na zona sul. Ele integrava um grupo de pistolagem no Espírito Santo e era procurado por homicídio. Os dois serão transferidos para os estados onde foram condenados.