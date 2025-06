Golpe em táxi deixa idosa com prejuízo de R$ 30 mil no Rio

Dona Vera Maria de Oliveira, de 78 anos, sofreu um golpe de R$ 30 mil após uma corrida de táxi na zona sul do Rio de Janeiro . A idosa havia sacado dinheiro em uma agência bancária no Flamengo e pegou um táxi para a praia de Botafogo. Ao pagar a corrida de R$ 12,50, ela ouviu do motorista que somente era aceito cartão. Depois de desembarcar, a passageira percebeu que o cartão devolvido não pertencia a ela. Em seguida, a vítima descobriu duas transações realizadas em seu nome e procurou a delegacia.



