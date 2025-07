Grávida que morreu ao cair do quinto andar no Rio era agredida pelo companheiro, segundo família

Lucélia Silva de Souza, de 37 anos, morreu após cair do quinto andar de um prédio em São João de Meriti, no Rio de Janeiro . Grávida, ela sofria agressões frequentes do companheiro, segundo familiares. Eles acusam o homem pela morte de Lucélia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O corpo está no Instituto Médico Legal para apuração das circunstâncias da morte.

aqui!