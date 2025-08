Guardador de carros é baleado durante tiroteio no morro do Borel

A Polícia Militar fez uma operação policial contra a movimentação de criminosos no morro do Borel, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro . Durante o tiroteio, um guardador de carros foi atingido na perna quando tomava café na rua Barão de Mesquita. Ele foi socorrido e levado ao Hospital do Andaraí. A vítima já recebeu alta.



