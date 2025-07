Homem aponta arma e dá tapa no rosto de entregador no Rio

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem apontou uma arma e deu um tapa no rosto de um entregador no Rio de Janeiro . O caso aconteceu na rua São Salvador, no Flamengo, na zona sul, na noite da última segunda-feira (21). Segundo testemunhas, o agressor seria um policial penal.

Revoltados, colegas de trabalho da vítima fizeram um protesto pacífico e pediram mais respeito para a categoria. A 9ª DP (Catete) está à frente das investigações.

