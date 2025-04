Homem apontado pela polícia como integrante de grupo de extermínio do TCP é preso no RJ

Um homem apontado pela polícia como integrante de um grupo de extermínio do TCP (Terceiro Comando Puro) foi preso em uma área rural de Macaé, no norte fluminense . Yuri dos Santos Ribeiro atuava no Complexo da Alma, em São Gonçalo, na região metropolitana.

De acordo com as investigações, o bando era responsável por executar traficantes rivais. Segundo o delegado Ângelo Lages, o grupo também matou dois militares do Exército, em 2020.