Homem desaparece na comunidade da Quitanda, zona norte do Rio

Nelson Antônio de Oliveira Júnior, de 42 anos, desapareceu na comunidade da Quitanda, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro , no último sábado (28). Ele foi cortar o cabelo, enquanto sua esposa, Aline, estava em um salão próximo. Nelson enviou uma mensagem às 19h30, mas depois ficou incomunicável.

Aline encontrou a barbearia fechada e mais tarde recebeu informações de que ele pode ter sido confundido com um "X9". Nelson trabalhava há nove anos em uma fábrica de refrigerantes e recentemente se casou com Aline. Ela apela por respostas: "Eu quero enterrar ele com dignidade, quero dar o último adeus."

