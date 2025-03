Homem é morto a facadas pela esposa enquanto segurava filha de 2 meses

Um homem foi morto a facadas pela esposa enquanto segurava sua filha de 2 meses no colo em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro . De acordo com a família da vítima, Wellington Henrique foi assassinado na noite da última quarta-feira (5), após uma discussão. A mulher confessou o crime em depoimento na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Ainda segundo familiares, a vítima já havia apresentado outros sinais de agressão anteriormente.