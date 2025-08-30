Homem é morto com tiro à queima-roupa em casa de shows na zona oeste do Rio

Um homem foi morto com um tiro à queima-roupa em uma casa de shows em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro . Iago de Lima Borges, de 30 anos, estava no local com a companheira, com quem tentava retomar o relacionamento. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o atirador disparou contra a vítima após um desentendimento. O suspeito é um policial militar, que já está preso. Uma hipótese é que o crime tenha sido motivado por ciúme. O PM é amigo de um ex-namorado da companheira de Iago.



