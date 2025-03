Homem é preso após matar a companheira em Maricá por causa de pia entupida com pó de café

Giovane Constantino, de 66 anos, foi preso em flagrante em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro , após atirar contra a companheira, Cristina Bezerra Perugino, de 60 anos, durante uma discussão sobre uma pia entupida com pó de café.

O casal havia se separado há quase 20 anos, mas reatou o relacionamento no final do ano passado. Os conflitos se tornaram cada vez mais frequentes, e o filho tentou mediar. Gabriel relatou que as discussões por motivos fúteis evoluíram para agressões verbais graves.

A pistola usada no crime foi apreendida. Giovane não tinha permissão para portar arma.

