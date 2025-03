Homem é preso enquanto vendia drogas na Lapa, no centro do Rio

Um homem foi preso em flagrante enquanto vendia drogas na rua Morais e Vale, na Lapa, região central do Rio , nesta segunda-feira (24). Com Thauan Fernandes de Oliveira, de 22 anos, os policiais encontraram uma mochila com papelotes de cocaína e pedras de craque. O suspeito era monitorado pela Polícia Civil há meses e chegou a ser fotografado enquanto traficava. Ele passou por uma audiência de custódia e vai permanecer preso.

aqui!