Homem espancou advogado com barra de ferro por disputa de terrenos no RJ
O agressor foi preso na última segunda-feira (25); caso é investigado pela 50ª DP (Itaguaí)
O homem preso por espancar um advogado com uma barra de ferro em Itaguaí, na Baixada Fluminense, cometeu o crime por conta da disputa de um terreno. Durante o ataque, o vizinho da vítima, que é PM, também foi ferido. O agressor acabou baleado na perna pelo militar.
A rixa entre os moradores era antiga. As vítimas já haviam denunciado à polícia que o Wellington Lopes Ferreira, de 40 anos, pretendia obter à força a posse de terrenos.
