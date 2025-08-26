Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta RJ

Homem espancou advogado com barra de ferro por disputa de terrenos no RJ

O agressor foi preso na última segunda-feira (25); caso é investigado pela 50ª DP (Itaguaí)

Cidade Alerta RJ|Do R7

O homem preso por espancar um advogado com uma barra de ferro em Itaguaí, na Baixada Fluminense, cometeu o crime por conta da disputa de um terreno. Durante o ataque, o vizinho da vítima, que é PM, também foi ferido. O agressor acabou baleado na perna pelo militar.


A rixa entre os moradores era antiga. As vítimas já haviam denunciado à polícia que o Wellington Lopes Ferreira, de 40 anos, pretendia obter à força a posse de terrenos.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • policia-civil
  • crimes
  • rio-de-janeiro-estado
  • Agressão

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.