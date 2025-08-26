Homem espancou advogado com barra de ferro por disputa de terrenos no RJ

O homem preso por espancar um advogado com uma barra de ferro em Itaguaí, na Baixada Fluminense , cometeu o crime por conta da disputa de um terreno. Durante o ataque, o vizinho da vítima, que é PM, também foi ferido. O agressor acabou baleado na perna pelo militar.

A rixa entre os moradores era antiga. As vítimas já haviam denunciado à polícia que o Wellington Lopes Ferreira, de 40 anos, pretendia obter à força a posse de terrenos.

aqui!