Homem tenta matar ex-sogro com pedaço de madeira em Duque de Caxias

Um motorista chamado Damião foi violentamente agredido, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro , pelo ex-companheiro de sua filha, armado com uma faca e um pedaço de madeira. O ataque ocorreu no bairro Vila São Luís, enquanto Damião manobrava seu caminhão pipa.

A filha de Damião revelou que seu ex-companheiro não aceitava o término do relacionamento e passou a ameaçar a família. Mesmo após o crime, as ameaças continuaram.

Damião foi levado ao hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia para colocação de pinos no braço. O caso foi registrado na delegacia de Duque de Caxias, e o agressor ainda está foragido.

