Idosa de 77 anos agredida até com vassoura em briga com vizinhos teve costelas e pulso quebrados

A idosa de 77 anos agredida até com uma vassoura durante uma briga de vizinhos na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, teve três costelas e o pulso quebrados. A vítima recebeu atendimento no Hospital Evandro Freire, na mesma região, e, em seguida, registrou o caso na polícia. "Estou toda roxa, sem necessidade disso. Por que fizeram isso comigo?", questionou dona Dalva.

A 37ª DP (Ilha do Governador) apura o caso. De acordo com as investigações, uma mulher suspeita de envolvimento nas agressões possui dez passagens pela polícia, incluindo crimes como ameaça e lesão corporal.