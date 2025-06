Um incêndio destruiu um food truck na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro , na tarde desta quinta-feira (12). As chamas atingiram a rede elétrica e uma feira livre na localidade Via Ápia. Bombeiros controlaram o fogo. Não houve feridos.



