Incêndio em fábrica de cosméticos na Penha é controlado após duas horas

As chamas em uma fábrica de cosméticos na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro , foram controladas pelo Corpo de Bombeiros após duas horas. As equipes fazem o trabalho de rescaldo, que não tem prazo para terminar. A Comlurb foi acionada para remover o rejeito gerado pela mistura dos produtos químicos com a espuma utilizada no combate ao incêndio. A empresa possui alvará regular do Corpo de Bombeiros desde 2021.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!