Intenso tiroteio entre policiais e traficantes fecha Linha Vermelha, na zona norte do Rio

Um intenso tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo de Israel, na altura de Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro , interditou a Linha Vermelha no sentido Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira (11). Vídeos gravados por populares mostram pessoas se abaixando na via para se proteger.

Mais cedo, uma operação das Polícias Civil e Militar demoliu o resort do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, chefe do tráfico da região. Além disso, quatro pessoas foram presas.

O funcionamento do ramal Gramacho foi afetado pela troca de tiros.