Intermediadores de cargas roubadas entre traficantes e comerciantes são presos no RJ

Quatorze pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil, acusadas de intermediar cargas roubadas no Rio de Janeiro . A ação aconteceu após cinco meses de investigação nas cidades de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Pedro da Aldeia.

Os presos, que já tinham passagens anteriores pelo sistema penitenciário, mantinham vínculos com a facção Comando Vermelho. Eles atuavam como intermediários entre os assaltantes da Baixada Fluminense e os comerciantes que adquiriam as mercadorias ilegais. Em 2025, o número de roubos de cargas no estado registrou 1.305 casos entre janeiro e maio, um aumento de 29% em relação ao ano anterior.

