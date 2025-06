Jovem é agredida e assaltada quando estava a caminho do trabalho em Duque de Caxias (RJ)

Uma jovem de 24 anos foi agredida e assaltada por dois criminosos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Ela estava a caminho do trabalho por volta das 5h, na quinta-feira (26), quando foi surpreendida por uma dupla de moto. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima tentou escapar, mas acabou derrubada no chão e teve o celular roubado.



