Jovem está internada em estado gravíssimo após ser espancada pelo companheiro em Bangu

Uma jovem foi espancada pelo companheiro após uma crise de ciúmes na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio , na última segunda-feira (10). Érica Candido, de 22 anos, está internada em estado gravíssimo no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Segundo a família, ela sofreu traumatismo craniano e fraturas na face.

De acordo com testemunhas, o casal bebia em um bar quando iniciou uma discussão, que continuou dentro de casa. Erica foi agredida com socos e chutes na frente do filho, de apenas quatro anos. O caso é investigado como tentativa de feminicídio pela delegacia de Bangu, a 34ª DP.