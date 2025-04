Jovem incendeia apartamento do ex-companheiro no Recreio dos Bandeirantes

Uma jovem de 18 anos ateou fogo no apartamento do ex-companheiro na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio . Segundo testemunhas, a mulher não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava o homem.

Após o incêndio, a suspeita fugiu e levou o filho, de apenas cinco meses. O caso é investigado pela delegacia do Recreio, a 42ª DP.

