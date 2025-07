Ladrão foragido da Justiça é preso em Copacabana após série de assaltos

O criminoso Igor Dória Miranda, foragido da justiça, foi preso em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro , após uma série de assaltos. Ele foi encontrado roubando uma farmácia e estava armado com uma faca. A polícia afirmou que ele tinha um mandado de prisão por evasão do sistema prisional e acumula dez condenações, totalizando quase 65 anos por crimes de roubo. Capturado com mais de 800 reais, Igor já havia participado de pelo menos quatro assaltos antes de ser detido, todos em estabelecimentos comerciais da zona sul do Rio.



