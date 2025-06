Laudo da perícia aponta que idoso poderia estar morto por até 2 anos na casa dos filhos

A perícia indicou que Dário Marquese, de 88 anos, estava morto entre seis meses e dois anos, na casa dos filhos, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro . A causa da morte é incerta devido à decomposição avançada do corpo.

Tânia e Marcelo Marquese, filhos da vítima, foram presos em flagrante. A polícia aguarda exames de sanidade mental dos irmãos e análise financeira dos benefícios previdenciários de Dário.

