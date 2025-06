Ministro do STJ Benedito Gonçalves recebe título de Doutor Honoris Causa pela UFRJ

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Benedito Gonçalves recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) — maior honraria concedida pela instituição. O evento ocorreu no Salão Nobre da Faculdade Nacional de Direito, no centro do Rio de Janeiro , reunindo representantes do Judiciário e alunos de Direito.

Carioca e ex-aluno da UFRJ, Gonçalves é juiz de carreira e atuou como ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele foi relator da ação que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030.

Benedito Gonçalves é o único negro entre os 33 ministros do STJ. O reitor da UFRJ, Roberto Medronho, destacou o trabalho do ministro à frente da Justiça e a luta social dele, especificamente contra o racismo.

