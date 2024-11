Moradores de Senador Vasconcelos estão sem água desde o fim de semana

Moradores de Senador Vasconcelos, na zona oeste do Rio , também sofreram com a falta d’água nesta quinta-feira (28), o dia mais quente do ano na cidade. Segundo os relatos, o problema começou desde o último fim de semana.

Quem vive na região denuncia que a concessionária responsável pelo abastecimento fecha os registros periodicamente. A reportagem da RECORD tentou entrar em contato com a prestadora do serviço, mas não obteve respostas.