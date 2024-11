Moradores do bairro Vila Nova, em Nova Iguaçu, reclamam da falta de policiamento

Os moradores do bairro Vila Nova, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , reclamaram da falta de policiamento e o aumento da bandidagem no local. Diversas imagens da câmera de segurança de diferentes ruas flagraram os assaltos. A Polícia Militar informou que o comando do batalhão de Mesquita está reestruturando o planejamento do policiamento em toda a região. A unidade vem trabalhando com a delegacia da área para localizar e prender os criminosos que atuam no local.