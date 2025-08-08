Moradores do Flamengo convivem com assaltos diários nas ruas do bairro

No bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro , câmeras de segurança registraram dois assaltos em um intervalo de quatro horas, na última quinta-feira (7). O primeiro ocorreu por volta das 4h da manhã e envolveu criminosos armados com fuzis que abordaram a vítima e roubaram seu veículo. Por volta das 8h, na rua Paissandu, uma mulher foi agredida ao tentar resistir ao roubo de sua bolsa. A Polícia Militar não foi acionada para as ocorrências, mas o policiamento foi intensificado na região. Dados indicam média de sete assaltos diários nos primeiros seis meses deste ano no bairro. Moradores relatam medo e mudanças em suas rotinas devido à insegurança. "É por isso que agora estou saindo mais cedo. Tento me proteger como posso", desabafa uma residente.



