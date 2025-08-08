Moradores do Flamengo convivem com assaltos diários nas ruas do bairro
Câmeras registraram dois roubos em menos de quatro horas na última quinta (7); dados indicam média de sete assaltos diários nos primeiros seis meses deste ano
No bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, câmeras de segurança registraram dois assaltos em um intervalo de quatro horas, na última quinta-feira (7). O primeiro ocorreu por volta das 4h da manhã e envolveu criminosos armados com fuzis que abordaram a vítima e roubaram seu veículo. Por volta das 8h, na rua Paissandu, uma mulher foi agredida ao tentar resistir ao roubo de sua bolsa. A Polícia Militar não foi acionada para as ocorrências, mas o policiamento foi intensificado na região. Dados indicam média de sete assaltos diários nos primeiros seis meses deste ano no bairro. Moradores relatam medo e mudanças em suas rotinas devido à insegurança. "É por isso que agora estou saindo mais cedo. Tento me proteger como posso", desabafa uma residente.
