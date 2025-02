Moradores do Rio recebem no celular alerta extremo para risco de pancadas de chuva A mensagem faz parte de uma ferramenta da Defesa Civil nacional e da Anatel implantada em dezembro do ano passado

Cidade Alerta RJ|Do R7 29/01/2025 - 18h35 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share