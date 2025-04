Morte misteriosa de cadela causa comoção em Guaratiba

A morte da cadela Farol, de 13 anos, gerou comoção em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro . Imagens de câmeras mostram um homem puxando o animal com uma corda no pescoço na rua Caminho do Areal, durante uma festa. Vizinhos viram a cena, mas hesitaram em relatar imediatamente devido a ameaças.

Segundo a tutora, Farol fugiu de casa, e apesar de buscar por ela, acabou dormindo com o portão aberto na esperança de seu retorno. A polícia busca mais imagens para as investigações. A defesa do homem visto no vídeo alega que ele é inocente e apenas retirou o corpo do local para proteger as crianças presentes.

