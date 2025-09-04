Mortos em operação em Senador Camará fizeram homem e criança reféns

Os seis suspeitos que morreram durante uma operação em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (4), fizeram um homem e criança reféns. Durante a ação, a polícia encontrou o grupo sendo mantido em um imóvel. Houve troca de tiros. As vítimas foram liberadas em segurança. Os agentes ainda prenderam dois criminosos e apreenderam uma pistola e quatro fuzis.

O objetivo da ação era prender criminosos da facção Terceiro Comando Puro. Entre eles está o criminoso Bruno da Silva Loureiro, o https://record.r7.com/balanco-geral-rj/video/operacao-em-senador-camara-busca-suspeitos-do-assassinato-de-jovem-que-nao-quis-sair-com-traficante-04092025/>" Coronel" , apontado como responsável pela morte de Sther Barroso dos Santos, de 22 anos. Em 16 de agosto deste ano, a jovem foi estuprada, torturada e deixada sem vida na porta de casa, após se recusar a sair com um traficante em um baile funk .

aqui!