Mortos em operação em Senador Camará fizeram homem e criança reféns
Os seis bandidos que estavam no imóvel morreram após troca de tiros
Os seis suspeitos que morreram durante uma operação em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4), fizeram um homem e criança reféns. Durante a ação, a polícia encontrou o grupo sendo mantido em um imóvel. Houve troca de tiros. As vítimas foram liberadas em segurança. Os agentes ainda prenderam dois criminosos e apreenderam uma pistola e quatro fuzis.
O objetivo da ação era prender criminosos da facção Terceiro Comando Puro. Entre eles está o criminoso Bruno da Silva Loureiro, o https://record.r7.com/balanco-geral-rj/video/operacao-em-senador-camara-busca-suspeitos-do-assassinato-de-jovem-que-nao-quis-sair-com-traficante-04092025/>" Coronel", apontado como responsável pela morte de Sther Barroso dos Santos, de 22 anos. Em 16 de agosto deste ano, a jovem foi estuprada, torturada e deixada sem vida na porta de casa, após se recusar a sair com um traficante em um baile funk .
