Cidade Alerta RJ

Mortos em operação em Senador Camará fizeram homem e criança reféns

Os seis bandidos que estavam no imóvel morreram após troca de tiros

Cidade Alerta RJ|Do R7

Os seis suspeitos que morreram durante uma operação em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4), fizeram um homem e criança reféns. Durante a ação, a polícia encontrou o grupo sendo mantido em um imóvel. Houve troca de tiros. As vítimas foram liberadas em segurança. Os agentes ainda prenderam dois criminosos e apreenderam uma pistola e quatro fuzis.


O objetivo da ação era prender criminosos da facção Terceiro Comando Puro. Entre eles está o criminoso Bruno da Silva Loureiro, o https://record.r7.com/balanco-geral-rj/video/operacao-em-senador-camara-busca-suspeitos-do-assassinato-de-jovem-que-nao-quis-sair-com-traficante-04092025/>" Coronel", apontado como responsável pela morte de Sther Barroso dos Santos, de 22 anos. Em 16 de agosto deste ano, a jovem foi estuprada, torturada e deixada sem vida na porta de casa, após se recusar a sair com um traficante em um baile funk .




