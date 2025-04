Motoboy é encontrado morto em Vila Valqueire e perícia revela assassinato

Um motoboy foi encontrado morto sobre sua moto, em Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro , na última quinta-feira (3).

Inicialmente, acreditava-se que José Paulo da Silva, de 30 anos, havia sofrido um acidente de trânsito após colidir com a estrutura de uma padaria. No entanto, a necropsia revelou que a causa da morte foi uma perfuração no crânio por arma de fogo, caracterizando um assassinato.

A família de José Paulo informou que ele havia ido à igreja antes de realizar corridas noturnas como motorista de aplicativo. Após mais de 24 horas sem notícias, a descoberta da morte ocorreu por mensagens e vídeo.

Agora, a investigação está a cargo da delegacia de homicídios da capital, que busca imagens de câmeras de segurança para esclarecer o crime.

