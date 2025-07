Motociclista morre após ser atropelado por carro em alta velocidade em Nova Iguaçu

Júlio César Fernandes da Costa, de 34 anos, morreu após ser atropelado por um carro em alta velocidade em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro , no último domingo (27). Testemunhas e câmeras de segurança indicam que dois veículos participavam de uma corrida quando um deles o atropelou na estrada do Tinguá.

A esposa de Júlio alega que ninguém prestou socorro. Júlio, que trabalhava como entregador há oito meses, era considerado um funcionário exemplar. Ele deixa sete filhos. A família está devastada e pede a rápida prisão dos responsáveis para que respondam pelo crime.

