Motorista de ônibus é agredido em tentativa de assalto em São João de Meriti (RJ)

Um motorista de ônibus foi agredido durante uma tentativa de assalto no fim do expediente em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso entrou no ônibus vazio e anunciou o assalto. Como a vítima não tinha dinheiro para entregar, ele atacou o condutor com socos. O suspeito fugiu sem levar nada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!