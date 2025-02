Motorista que transportava R$ 200 mil em cerveja é feito refém na avenida Brasil

O motorista de uma carreta que transportava cerveja foi feito refém por três criminosos na avenida Brasil. Os bandidos obrigaram o caminhoneiro a seguir para a Vila do João, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro . Durante o trajeto, ele sofreu tortura psicológica e levou uma coronhada. Ao chegar na comunidade, quatro caminhões menores já aguardavam para esvaziar a carreta. A carga está avaliada em R$ 200 mil.

Os criminosos ainda levaram o motorista para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Após receber atendimento médico, ele foi liberado pelos bandidos. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).